Николаевский областной дом ребенка оказался недофинансированным на 4 миллиона в этом году. Об этом стало известно сегодня, 2 марта, на заседании комиссии облсовета по вопросам социальной политики, - передает корреспондент НикВести.

В ходе комиссии депутаты рассматривали вопрос об увольнении Ольги Литвиновой с должности директора коммунального некоммерческого предприятия «Николаевский областной дом ребенка», проработавшей в этой должности 37 лет. Выяснилось, что по семейным обстоятельствам та вынуждена покинуть должность.

Депутат облсовета Татьяна Демченко спросила у главврача Дома ребенка о том, какая самая большая проблема у учреждения, на что та рассказала о финансовых затруднениях.

Ольга Литвинова

— Самая большая проблема на сегодняшний день - это финансирование. Дело в том, что мы недофинансированы почти на 4 миллиона. Это касается питания: в предыдущем году мы использовали почти полтора миллиона на питание, не учитывая то, что нам предоставили благотворители, на сегодня у нас меньше 500 тысяч гривен выделено в год на питание. На содержание учреждения - 95 тысяч при том, что мы 360 использовали (в прошлом году, - прим.), это не касается коммунальных услуг. На материалы, такие, как стиральные порошки, средства очистки, гигиены - 26 тысяч при том, что мы использовали 130 в предыдущем году, - сказала Ольга Литвинова.

На сегодняшний день в Доме ребенка находятся 82 ребенка.

Депутат Татьяна Демченко заявила, что ситуация с финансированием связана с тем, что Дом ребенка стал коммунальным некоммерческим предприятием.

— Когда принимали изменения в устав, и когда этому коммунальному предприятию мы присвоили статус областного коммунального некоммерческого предприятия - я выступала категорически против этого. Это не то лечебное учреждение, которое сможет зарабатывать деньги. Я обращаю внимание руководства областного совета, областной государственной администрации на крайне срочную необходимость добавить деньги на детей, на которых никто не вторгует никаких денег. Какая может быть коммерция в Доме ребенка? К сожалению, предыдущая власть нас не услышала. Никто не сможет заработать деньги на детях, которых, к сожалению, оставили родители. Это просто стыд и позор, что мы 4 миллиона не можем добавить на брошенных детей, никому не нужных!, - сказала Татьяна Демченко.

Ольга Литвинова добавила, что Национальная служба здоровья не заключила контракт с Домом ребенка, на который там рассчитывали.

— Мы надеялись, что нас возьмут и будут нам за услугу также давать какие-то деньги, но этого не произошло, - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном доме ребенка в результате реформы останется только 10 койко-мест.

В 2017 году в Доме ребенка была проведена реконструкция. С начала ремонтных работ была оборудована мембранная кровля, проведены внутренние отделочные работы, реконструировано покрытие бассейна, заменены окна и двери, настроены системы отопления, вентиляции и электроотопления, а также проведено благоустройство территории.