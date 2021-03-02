По итогам 2020 года Украина сократила экспорт курятины в страны Евросоюза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской комиссии, сообщает Европейская правда.

В частности, за прошлый год Украина сократила экспорт курятины в ЕС до 108,6 тысяч тонн с 133,8 тысяч тонн в 2019 году.

Согласно отчету, крупнейшим экспортером курятины в Евросоюз в 2020 году стала Бразилия (227,6 тысяч тонн), на втором месте оказался Таиланд (131,3 тысяч тонн).

Импорт курятины из ЕС в Украину за прошлый год хоть и превысил экспорт, но сократился по сравнению с 2019 годом на 18,2% — до 145,8 тысяч тонн. Украина стала третьим топ-импортером мяса птицы из ЕС после Ганы и Филиппин.

Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины — 431 тысяч тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась и составила 555 миллионов долларов против 579 миллионов долларов в 2019 году).

Ранее сообщалось, что в 2020 году Китай впервые стал лидером среди импортеров украинского зерна. Стоимость закупок составила 1,855 миллиардов долларов, что обеспечило около 20% зернового экспорта Украины.