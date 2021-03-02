«Европейская Солидарность» считает, что к утечке «пленок Медведчука-Суркова» причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов. Об этом говорится в ответе партии на запрос издания «Детектор медиа».

Далее полный текст ответа «Европейской Солидарности»:

«Вряд ли делом Петра Порошенко является исследовать подлинность или фейковость разговоров российского военного преступника Суркова и кума Путина Медведчука. Впрочем, понятно, что «Европейская Солидарность» провела собственное расследование относительно истоков этой кампании.

«ЕС» не интересовалась у автора публикации, как он получил записи, поскольку знает и уважает право журналиста не раскрывать источников информации. Но в партии есть свои источники, из которых руководству «Европейской Солидарности» известно, что «запись разговоров» сливал в СМИ заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов. Где он взял эти материалы, вскоре тоже будет сообщено. Петр Порошенко, как известно, поддержал решение СНБО о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако, решение СНБОУ Офис Президента сопровождает грязной кампанией против Петра Порошенко. Коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из российского плена. Поэтому выглядят крайне странными потуги раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в которых участвует такой широкий круг лиц - от ботов и придворных блоггеров к некоторых министрам, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны.

Стоит напомнить, что функция посредника Медведчуку была отведена решением лидеров стран Нормандского формата еще в июне 2014 года. Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных готов был бы «сотрудничать хоть с чертом лысым». За несколько лет удалось провести несколько масштабных обменов, благодаря которым домой вернулись сотни украинцев. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Кремля с сбития Боинга, ни «беркутов», которые расстреливали Майдан.

«Европейская Солидарность» требует немедленных процессуальных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. Мы верим правоохранителям, что они обладают реальными доказательствами террористической и противоправной деятельности подсанкционных людец. А раз так, то давно уже должны предъявить подозрение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении, за которое санкции - слишком мягкое наказание, вроде как поругать пальцем.

При отсутствии же указанных процессуально-правовых таких действий возникают подозрения, что Офис Президента преследует какие-то другие цели, кроме прекращения деятельности в Украине пятой колонны».