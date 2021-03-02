Вчера, 1 марта, в Николаеве возле мемориального комплекса «Струны памяти» ветераны АТО и волонтеры почтили память военнослужащих украинской армии, погибших в зоне проведения боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Отмечается, что за январь - февраль Украина потеряла 14 военнослужащих, из них пятеро - николаевцы.

Церемонию проводят раз в месяц по инициативе «Ассоциации участниов и инвалидов АТО». Из-за карантинных ограничений в январе и феврале это сделать не удалось. Поэтому, собрались уже в марте.

Все фото: Наталья Приходько

Присутствовали военнослужащие николаевского гарнизона, ветераны АТО, семьи погибших, волонтеры, чиновники. В руках держали фотографии героев, вслух зачитали обстоятельства смерти на фронте.

— К сожалению, наши защитники погибают каждую неделю Это осознанные провокации, осознанная агрессия со стороны российских захватчиков, потому что почти половина - это снайперские выстрелы. Мы, ветераны АТО, вместе с военнослужащими николаевского гарнизона проводим это мероприятие для того, чтобы почтить имя каждого погибшего.

Участники акции спели гимн Украины, зажгли лампадки и возложили цветы к мемориалу.