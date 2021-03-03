Татьяна Демченко

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о том, что на территории Еланецкого района проводится массовая незаконная вырубка лесополос.

Об этом говорится в ее депутатском обращении к главе Еланецкого сельсовета и местной полиции, которое Татьяна Демченко опубликовала у себя в Facebook.

Она сообщила, что еще в ноябре прошлого года обращалась в сельсовет по поводу массовой вырубки дубовых и других многолетных насаждений.

Однако на тот момент Еланецкий поселковый совет не получила полномочий распоряжаться землями всего района.

— Уже прошло почти три месяца, и Елвнецкий поселковый совет полностью получил все свои полномочия. Однако ситуация только ухудшается — много насаждений повально уничтожаются из-за бесконтрольности со стороны власти и правоохранительных органов, - пишет Татьяна Демченко.

В связи с этим депутат потребовала срочно принять мероприятий по организации сохранения деревьев и лесополос в Еланецком районе, а также разобраться в законности уничтожения многолетних деревьев, особенно дубов и ореховых лесополос, и привлечь к ответственности всех причастных.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Матвеевка в Николаеве просят депутатов городского совета защитить местное лесное урочище закрепив за ним статус охраняемой заповедной зоны.