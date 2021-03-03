Полицейскому в Житомирской области и еще двум жителям региона объявили о подозрении в истязании двух человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в январе этого года в одном из районов Житомирской области двух юношей, которые шли между населенными пунктами, остановила группа людей и сразу начала бить, заставляя стоять на коленях.

— При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания, - говорится в сообщении.

Через некоторое время на место на служебном авто приехал патрульный, но он не помог жертвам, а приставил пистолет к голове одного из пострадавших, требуя рассказать об авто. После этого милиционер ударил юношу ручкой пистолета по голове.

Поэтому полицейскому и еще двум фигурантам дела объявили подозрение по части 2 статьи 127 (пытки) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 24 октября 2018 года объявили о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже.