За прошедшие сутки, 2 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, запустив неподалеку от Счастья беспилотник. Также они провоцируют украинских военных открывать огонь и препятствуют работе миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Там отметили, что беспилотник боевики запускали неподалеку Счастья. Он пересек линию разграничения, но украинские военные его заметили и приняли меры.

Уже сегодня, 3 марта, боевики один раз открывали огонь поблизости Водяного на Приазовье. Стреляли из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Потерь и раненых среди украинских военных нет.

В то же время в штабе отмечают, что боевики продолжают провоцировать украинских военных открывать огонь, чтобы обвинить их в нарушении режима прекращения огня.

Украинская сторона подчеркивает, что боевики и дальше препятствуют работе ОБСЕ. Так, беспилотник миссии во время мониторинга оккупированных территорий Донбасса в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское неподалеку от Донецка наткнулся на препятствия. А утром 1 марта боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Оленевка, задержав его на пять часов.

Всего с начала нового режима «перемирия» и до вечера 28 февраля 2021 года мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 10 918 нарушений — в частности, 3 613 взрывов, 1 242 неопределенных пролетевших боеприпаса, 106 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты и не менее 5 895 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Напомним, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.