Об этом сообщили в Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Там отмечают, что обстрел произошел около 09:30 неподалеку от Горловки. Украинская сторона сообщила об инциденте специальной мониторинговой миссии .

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что за прошедшие сутки, 10 февраля, боевики семь раз нарушали «тишину». В частности, неподалеку Песков украинский военный получил ранение.

Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.

5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.