На Донбассе утром 11 февраля снайпер боевиков ранил украинского военного. Во время эвакуации он умер.
Об этом сообщили в Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Там отмечают, что обстрел произошел около 09:30 неподалеку от Горловки. Украинская сторона СЦКК сообщила об инциденте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В штабе операции Объединенных сил сообщали, что за прошедшие сутки, 10 февраля, боевики семь раз нарушали «тишину». В частности, неподалеку Песков украинский военный получил ранение.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.
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На Донбассе утром 11 февраля снайпер боевиков ранил украинского военного. Во время эвакуации он умер.
Об этом сообщили в Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Там отмечают, что обстрел произошел около 09:30 неподалеку от Горловки. Украинская сторона СЦКК сообщила об инциденте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В штабе операции Объединенных сил сообщали, что за прошедшие сутки, 10 февраля, боевики семь раз нарушали «тишину». В частности, неподалеку Песков украинский военный получил ранение.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.