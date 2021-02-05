На Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.
Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
4 февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области друзья, родные, собратья попрощались с морским пехотинцем Дмитрием Власенко.
— Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем по нему скучать, — сказал военнослужащий Виталий Алексеев.
В 2017 году Дмитрий Власенко пришел служить в 503-й отдельный батальон морской пехоты. Неоднократно принимал участие в ООС. Делал небольшую паузу, однако в 2020 подписал новый контракт.
Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в 503 отдельном батальоне морской пехоты больше трех лет. 2 февраля возле села Шумы снайпер ранил воина. Побратимы и медики оказывали Дмитрию всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью. У мужчины остались родители.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
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На Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.
Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
4 февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области друзья, родные, собратья попрощались с морским пехотинцем Дмитрием Власенко.
— Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем по нему скучать, — сказал военнослужащий Виталий Алексеев.
В 2017 году Дмитрий Власенко пришел служить в 503-й отдельный батальон морской пехоты. Неоднократно принимал участие в ООС. Делал небольшую паузу, однако в 2020 подписал новый контракт.
Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в 503 отдельном батальоне морской пехоты больше трех лет. 2 февраля возле села Шумы снайпер ранил воина. Побратимы и медики оказывали Дмитрию всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью. У мужчины остались родители.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
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