На Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

4 февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области друзья, родные, собратья попрощались с морским пехотинцем Дмитрием Власенко.

— Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем по нему скучать, — сказал военнослужащий Виталий Алексеев.

В 2017 году Дмитрий Власенко пришел служить в 503-й отдельный батальон морской пехоты. Неоднократно принимал участие в ООС. Делал небольшую паузу, однако в 2020 подписал новый контракт.

Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в 503 отдельном батальоне морской пехоты больше трех лет. 2 февраля возле села Шумы снайпер ранил воина. Побратимы и медики оказывали Дмитрию всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью. У мужчины остались родители.