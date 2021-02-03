Погибшим от пули снайпера во вторник, 2 февраля, возле Шумов бойцом оказался морпех из Николаевской области Дмитрий Власенко.
Об этом говорится на странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты в социальной сети Facebook.
Во вторник, 2 февраля, возле села Шумы снайпер боевиков смертельно ранил украинского воина — старшего матроса Дмитрия Власенко. Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью.
«Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители! Брат, мы не забудем! И обязательно отомстим ордынцам!» — говорится в сообщении.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева также сообщила, что Дмитрий Власенко был родом из Первомайского района.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
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Погибшим от пули снайпера во вторник, 2 февраля, возле Шумов бойцом оказался морпех из Николаевской области Дмитрий Власенко.
Об этом говорится на странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты в социальной сети Facebook.
Во вторник, 2 февраля, возле села Шумы снайпер боевиков смертельно ранил украинского воина — старшего матроса Дмитрия Власенко. Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью.
«Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители! Брат, мы не забудем! И обязательно отомстим ордынцам!» — говорится в сообщении.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева также сообщила, что Дмитрий Власенко был родом из Первомайского района.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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