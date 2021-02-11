За прошлые сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия.

«В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Водяного, на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого — из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», поблизости Южного, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

«На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ», — подчеркнули в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были поинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. Обстановку в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские военные, заверили в штабе.