Известный шеф-повар и ресторатор Егвений Клопотенко, исследовавший в течение 3 лет традиционную украинскую кухню, создал виртуальный гастрономический тур по всем регионам страны. Он считает, что украинцы на самом деле не знакомы со своей кухней.

К такому выводу он пришел, готовя проект совместно с сервисом доставки еды Rocket, говорится в статье издания «Новое время».

По мнению Евгения Клопотенко, то, что сегодня называют украинской кухней — на 90% наследство советских времен, не имеющее отношения к настоящей украинской кухне. Изучив традиции, он решил создать гастро-карту каждого из регионов – севера, юга, запада, востока и центра, определив примечательные для областей украинские блюда.

В частности, как отмечает повар, южный регион страны значительно отличается от остальных из-за субтропического климата. Также на регион повлияли турецкие и татарские традиции. Так, Николаевщина на карте повара может похвастаться матвеевским зеленым борщом с бычками.

– Поскольку рыбная ловля была одним из основных промыслов Николаевщины, расположенной на Южном Буге, рыба стала звездным ингредиентом многих традиционных блюд. В основе борща — розовая свекла, картофель, фасоль, щавель, вареные яйца и, собственно, обжаренные бычки, - отмечает автор проекта.

Евгений Клопотенко проводит и постоянную кампанию в поддержку локального продукта и украинской кухни онлайн, создав украиноязычный сайт с рецептами klopotenko.com и канал на YouTube. В этом же году вышла вторая кулинарная книга повара — «Соблазнение едой с украинским вкусом» с 70 рецептами настоящей национальной кухни. Кроме того, уже почти 5000 учебных заведений по всей Украине готовят по сборнику рецептур для школьного питания, разработанному Клопотенко. По данному меню также начали питаться и ученики николаевских школ.