В Николаеве внедряют единое двухнедельное меню для учебных заведений. Школы работают по разработанным рационом уже почти месяц, а в понедельник, 1 марта, блюда из нового меню появятся на тарелках воспитанников детских садов.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

По словам руководителя КОП Виктора Васильева, назначенного на должность два месяца назад, при создании нового меню ставили задачу сделать рацион детей более сбалансированным, вкусным и питательным.

– Учли энергетическую ценность блюд, калорийность и обеспечения сезонными продуктами. Отныне на столе воспитанников учебных заведений города будет больше свежих фруктов и полезных молочных продуктов, отмечают в горсовете.

В меню есть блюда, разработанные известным кулинаром Евгением Клопотенко в рамках проекта «Новое школьное питание». Также при составлении меню работали с родителями и учли их пожелания.

– Главная задача - безопасная, вкусная и качественная еда для наших детей. Единое меню поможет контролировать качество и соблюдение технологий приготовления блюд во всех школах и детских садах, - говорит Виктор Васильев.

Работать по новому рациону будут до весенних каникул. Затем соберут отзывы и пожелания от руководителей учебных заведений, родителей и детей. При необходимости - внесут коррективы.

Фоторепортаж

Ранее НикВести сообщали, что родители воспитанников ряда дошкольных учреждений, которые сейчас сами занимаются организацией питания детей, бьют тревогу из-за того, что их сады, возможно, снова будет обслуживать коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП). 23 февраля родители воспитанников детсада № 117 обратились к депутатам городского совета с просьбой поспособствовать тому, чтобы их сад не лишали возможности самостоятельно организовывать процесс питания.