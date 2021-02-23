Родители воспитанников детсада № 117 обратились к депутатам городского совета с просьбой поспособствовать тому, чтобы их сад не лишали возможности самостоятельно организовывать процесс питания.

Об этом шла речь на заседании комиссии городского совета по вопросам образования во вторник, 23 февраля, передает корреспондент НикВести.

Мама одной из воспитанниц сада Наталья Кирпа рассказала депутатам о том, что родителям стало известно, что дошкольные учреждения, которые сейчас сами занимаются организацией питания детей, возможно, снова будет обслуживать коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Отметим, что ряд садов перешел на самостоятельную организацию процесса питания по инициативе родителей и руководства в 2019 году после так называемого «маргаринового скандала».

— Я просто прошу, чтобы у наших садов, которые отделились, не забирали возможность дальше распоряжаться самим бюджетными деньгами. И тем самым оставили возможность контролировать качество продуктов, которые едят наши дети. Потому что это право хотят у нас отнять, — сказала она.

Наталья Кирпа

Она рассказала, что была на встрече с советником городского головы Иваном Смиренским, который подтвердил эту информацию и рассказал, что такая идея появилась из-за того, что городу необходимо сэкономить на заработной плате бухгалтеров и поваров. Также девушка отметила, что продукты, которые закупает детсад самостоятельно намного качественнее и дешевле, чем те, которые предлагает КОП.

— Он мне показал табличку, в которой указано, что на каждом садике сэкономят 5 миллионов. Это какая зарплата должна быть у бухгалтеров и поваров? Это неправда. Он говорит: «Вы будете дальше контролировать качество продуктов». Как? Сейчас, если нам не нравится, что едят наши дети, садик имеет право расторгнуть договор. Это во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, что цены, по которым покупают наши качественные продукты, намного ниже. У КОПа 180 гривен говядина, у нас 130. У нас филе куриное 70 гривен за килограмм. Это только филе. Наш садик не покупает кости куриные и не варит на них супы, — отметила она.

Начальница городского управления образования Анны Лычко снова подтвердила информацию, отметив, что вопрос обсуждался, но решений пока никаких не принималось. Наталья Кирпа добавила, что родители обратились к депутатам, чтобы таких решений и не было принято в дальнейшем.

— Я считаю, что нельзя исправлять там, где не просто хорошо, где отлично. У нас не просто хорошее питание. У нас суперпитание, — добавила она.

Начальница гороно Анна Лычко и вице-мэр Анатолий Петров

Заместитель городского головы Анатолий Петров рассказал, что этот вопрос изучается в разрезе экономии использования средств детсадами и школами.

— Мы начали изучать штаты не только детских садиков, а абсолютно всех структурных подразделений городского совета, начиная от исполнительного комитета и заканчивая коммунальными учреждениями. И просто анализируем эффективное использование средств. Потому что бюджет развития Николаева должен быть не 100 миллионов, как предусмотрено в этом бюджете, а намного больше, чтобы можно было создать комфортные условия для проживания людей. Вопрос этот рассматривался только в разрезе использования средств детскими садиками, школами, — сказал Анатолий Петров.

Он добавил, что сейчас в Николаеве существует и централизованная система бухгалтерского учета в сфере образования города, так и отдельные бухгалтеры в некоторых учебных заведениях. Соответственно централизованная бухгалтерия работает с поставщиком, который побеждает в торгах. По его словам, сейчас изучается вопрос, оставить централизованную систему или «развести» бухгалтеров по разным учреждениям.

— Решение будет приниматься только тогда, когда детально изучится этот вопрос, обговорится на муниципальном совете, созданном при управлении образования, привлекутся все руководители дошкольных учебных заведений и школ. И только потом будет приниматься решение, — добавил вице-мэр.

В итоге депутаты решили взять информацию к сведению и детальнее изучить вопрос, когда чиновники будут иметь конкретное представление о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Также напомним, что обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.