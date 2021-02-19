Родители воспитанников ряда детских садов в Николаеве опасаются, что их дошкольные учреждения снова будет обслуживать коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

В частности, об этом написала в Facebook одна из мам Ольга Фатеева.

По ее словам, до руководства дошкольных учреждений, которые самостоятельно занимаются организацией питания, донесли информацию о том, что данный процесс снова перейдет в ведение управления образования, а обслуживать их будет КОП, как и другие садики города.

— Добрый день, мамочки, у кого детки ходят в садики номер: 5, 77,83,87,101,117,132,140,142,143,148, есть ВАЖНАЯ информация! Эти садики сейчас самостоятельно распоряжаются своими деньгами и сами выбирают себе поставщиков продуктов для питания, это очень положительно повлияло на качество продуктов, которые кушают дети! Но наше «доброе» городское правительство хочет в тихую отобрать эту возможность у садиков и снова кормить наших детей маргарином вместо масла, пылью вместо каши и т.д. Нужно чтобы эта информация стала общедоступной пока не поздно! — написала Ольга Фатеева.

Отметим, что ряд садов перешел на самостоятельную организацию процесса питания по инициативе родителей и руководства в 2019 году после так называемого «маргаринового скандала».

Ольга Фатеева также отметила, что питание в детсадах с самостоятельным приготовлением обходится на порядок дешевле, а его качество лучше.

Напомним, что согласно решению исполкома Николаевского горсовета № 1030 от 28 октября 2020 года, стоимость питания в детсадах с самостоятельным приготовлением пищи составляет 26,5 гривен в группа дошкольного возраста и 17,7 гривны — в группах раннего возраста.

В детсадах, которые централизовано обслуживает КОП, стоимость питания составляет 29,5 гривен в группах раннего возраста и 44,20 — дошкольного возраста.

Начальница городского управления образования в комментарии НикВести подтвердила, что такие разговоры ведутся. Однако пока что процесс находится в стадии обсуждения, никаких решений еще не принималось.

— Сказать, что это полностью слухи — нельзя. Но никаких нормативных документов на сегодняшний день нет. Пока что это просто обговаривается, но никаких решений еще не принималось, — сказала она.

Ранее сообщалось, что коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Также напомним, что обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.