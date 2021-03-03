Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил вещать украинские телеканалы по всему миру и заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит и самим украинцам.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос о том, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру, Арсен Аваков ответил, что для борьбы с пропагандой необходимо вещать украинские каналы.

Глава МВД считает, что за рубежом с удовольствием смотрели бы русскоязычные украинские телеканалы.

– Мы должны инициировать, чтобы наши каналы были по всему миру. В том числе и русскоязычные, потому что я хочу сказать, что русский язык, или как я его называю «слобожанский язык», в нашем случае, он не принадлежит России. В Украине государственный язык украинский, мы сейчас с вами говорим на русском, мы так условились, но русскоязычная культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Почему я должен его отдавать? И потому, если во всем мире появятся каналы с редакцией украинского вещания, с точки зрения украинской позиции, я думаю, многим будет интересно, многие будут смотреть. Это касается и Израиля, и Штатов, и кого-угодно. А если их (украинских телеканалов, - прим.) нет, ты смотришь Россия-1, где-то на каком-то острове. Смотришь час-два, и сам понимаешь, что ты веришь уже, даже если ты украинский министр или находишься в командировке в арабской гостинице. Смотришь сначала с удивлением, но потом думаешь «Ну, работает же», - сказал Арсен Аваков.

Напомним, Верховная Рада в 2019 году приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который 16 июля того же года вступил в силу. Он детализировал государственный статус и употребление украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса – до образования.