Окружной административный суд Киева возобновил финансирование «Голоса» на время рассмотрения иска партии против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Такое решение 5 февраля приняла судья Окружного админсуда Киева Нана Векуа.
«Голос» в иске просит признать противоправным и отменить приказ НАПК о приостановлении госфинансирования партии.
Напомним, в январе стало известно, что политическая партия «Голос» подает в суд на НАПК, которое приостановило государственное финансирование политсилы из-за претензий к оформлению документов.
Окружной административный суд Киева возобновил финансирование «Голоса» на время рассмотрения иска партии против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Такое решение 5 февраля приняла судья Окружного админсуда Киева Нана Векуа.
«Голос» в иске просит признать противоправным и отменить приказ НАПК о приостановлении госфинансирования партии.
Напомним, в январе стало известно, что политическая партия «Голос» подает в суд на НАПК, которое приостановило государственное финансирование политсилы из-за претензий к оформлению документов.