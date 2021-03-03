Такое решение 5 февраля приняла судья Окружного админсуда Киева Нана Векуа.

«Голос» в иске просит признать противоправным и отменить приказ НАПК о приостановлении госфинансирования партии.

Напомним, в январе стало известно, что политическая партия «Голос» подает в суд на НАПК, которое приостановило государственное финансирование политсилы из-за претензий к оформлению документов.