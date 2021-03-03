Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева анонсировала проведение 10 марта первого молитвенного завтрака.

Об этом она написала в своем Facebook сегодня, 3 марта.

В этом завтраке примет участие руководство областного совета, облгосадминистрации и мэрии Николаева, а также лидеры - представители всех христианских конфессий.

— По моему мнению, это прекрасная возможность обсудить вопрос развития Николаевщины под другим углом, в разрезе видения лидеров христианской общины области. Уверена, мы сможем объединить свои усилия ради комфорта жителей области, защиты вечных и универсальных ценностей, эффективных и успешных взаимоотношений разных ветвей власти и граждан, представителей разных мнений и политических взглядов. Мы ориентированы на мир и развитие - так и будет, - написала Анна Замазеева.

Примечательно, что, как пишет глава облсовета, на этих завтраках будут представители духовенства только христианской религии. Информации об участии представителей других религиозных общин, существующих в Николаеве, в частности, иудеев и мусульман, нет.

Помимо этого, сообщается также, что такие молитвенные завтраки будут проводить раз в квартал, хотя ранее Анна Замазеева заявляла о планах проводить их раз в месяц.

В прошлом в Николаеве также власть регулярно участвовала в религиозных мероприятиях. В частности, в 2017 году бывший глава Николаевской области Алексей Савченко попросил представителей конфессий Николаевщины, чтобы они помолились за николаевский аэропорт и стадион в парке «Победы».

Тогда также в Николаеве на Соборной площади состоялся молебен за победу над агрессором и мир в Украине.

В начале 2018 года на Соборной площади Николаева собрались прихожане разных конфессий, чтобы помолиться за местную власть в лице главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, а также за исполняющую обязанности мэра города – секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову.

Кроме того, тогдашний губернатор Николаевщины Алексей Савченко подарил сотруднику прокуратуры Николаевской области Артему Демиде Библию и икону Георгия Победоносца.