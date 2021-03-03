2 марта на базе Николаевского национального аграрного университета состоялось торжественное открытие программы последипломного обучения в рамках проекта «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE) относительно поддержки развития образовательной деятельности для реформированных органов местного самоуправления в Украине, которая реализуется совместно с Краковским экономическим университетом (Польша).

Об этом сообщили в университете.

Проект DOBRE финансируется правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID).

Открыл мероприятие ректор Николаевского национального аграрного университета Вячеслав Сергеевич Шебанин, подчеркнув важность повышения квалификации лидерами общин.

Ко всем присутствующим обратились почетные гости, в частности: первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Георгий Александрович Решетилов; директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной государственной администрации Леонид Александрович Куклин; директор Николаевского регионального центра повышения квалификации Дмитрий Николаевич Дыбченко; программный специалист Программы DOBRE («Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность») Наталья Николаевна Ващиленко; координатор проекта от Николаевского национального аграрного университета Ирина Васильевна Гончаренко.