В Мьянме силовики открыли огонь по участникам протеста против военного переворота в стране, погибли по крайней мере 9 человек.

Об этом пишет TheБабель.

По словам очевидцев, силы безопасности без предупреждения применили боевой огонь в нескольких городах.

— Они подошли к нам и применили слезоточивый газ, затем использовали светошумовые гранаты. После этого они не применили водометы, не предупредили о том, чтобы мы разошлись, а просто открыли огонь, - рассказал лидер протеста в городе Мингьян Си Ту Маунг.

В этом городе был убит подросток, но больше всего протестующих пострадало в городе Монива, где были убиты пять человек — четыре мужчины и одна женщина. По меньшей мере 30 человек получили ранения.

По сообщениям СМИ, два человека были убиты в Мандалае, а один человек был убит, когда полиция открыла огонь в городе Янгон. Всего с начала протестов в Мьянме погиб 31 участник акций.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы открыла огонь по демонстрантам, выступившим против власти военных, которые осуществили переворот в начале месяца.