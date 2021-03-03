Исследователи акул в Новой Зеландии обнаружили трех глубоководных родственников этих рыб, светящихся в темноте, причем одна из них — самое большое из всех люминесцентных хордовых животных.

Об этом сообщает The Guardian.

Биолюминесценция — это способность к свечению благодаря химическим реакциям внутри живых организмов, распространенное явление у жителей океанов, однако впервые задокументированное у представителей черных, фонарных чернобрюхих и фонарных южных акул.

Этих трех акул обнаружили в ходе исследования рыб на восточном побережье Новой Зеландии год назад. Теперь черная акула, которая вырастает до 180 см, считается самым крупным позвоночным животным, способным светиться.

Ученые из Бельгии и Новой Зеландии считают, что их открытие имеет значительные последствия для понимания жизни глубоко под водой — в наименее исследованной экосистеме нашей планеты.

Все три вида акул живут в «серой зоне» океанов — между 200 и 1000 метрами глубины, ниже которой солнечный свет не пробивается. Поэтому хищники, проплывающие под акулами, могут хорошо видеть их темные пятна на фоне светлой поверхности. Вероятно, свечение в области подбрюшье акул позволяет им слиться со светлым фоном.

В случае с черной акулой, не имеет естественных врагов, люминесценция помогает осветить дно в поисках пищи, или же закамуфлюватися перед приступом. Свет производит узор, покрывающий тело рыбы до спинного плавника.

Выводы исследователей еще потребуется доказать, однако уже сейчас они отмечают, что наличие люминесцентных организмов в темных глубинах мирового океана говорит о важности такой способности.

Напомним, новому виду гадюк, которых группа индийских ученых обнаружила летом 2019 года, дали название Salazar — в честь темного мага из «Гарри Поттера» Салазара Слизерина — одного из четырех основателей школы Хогвартс.