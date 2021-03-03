К работе над Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства присоединилось уже более 150 экспертов со всей Украины. Они работают в тематических группах по шести направлениям, охватывая различные сферы безбарьерности, от физической к цифровой.

Пакет экспертных предложений станет основой проекта Нацстратегии безбарьерности, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Импульсом к созданию Национальной стратегии безбарьерности стал «Большой разговор о безбарьерности», который инициировала первая леди Елена Зеленская.

Ответы участников опроса, проведенного в рамках этого проекта, показали, что проблема барьеров беспокоит украинцев, поскольку касается почти каждого.

Например, студенту или пожилому человеку трудно устроиться на работу, родители с детской коляской или человек с инвалидностью не всегда могут попасть в магазин, а ребенок в деревне не имеет возможности учиться дистанционно из-за отсутствия интернета. Эксперты убеждены, что это все барьеры, которые препятствуют не только отдельным людям, но и развитию страны в целом. В связи с этим возникла необходимость создания государственной стратегии, которая будет нацелена на комплексное решение этих вопросов.

Разработка Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства происходит в рамках инициативы первой леди Елены Зеленская и во исполнение Указа Президента Украины. Ее цель — сделать безбарьерность новой общественной нормой.

Координирует работу над Стратегией межведомственная рабочая группа Кабинета Министров Украины под председательством Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

В группу входят 11 министров, ряд народных депутатов Украины, представители Офиса Президента Украины, государственных органов власти, Национального института стратегических исследований, общественности и представители экспертного сообщества.

К разработке стратегии также присоединились уже более 150 экспертов из разных регионов страны. Они работают над конкретными предложениями в тематических группах по шести основным направлениям:

социальная безбарьерность;

образовательная безбарьерность;

экономическая безбарьерность;

гражданская безбарьерность;

цифровая безбарьерность;

физическая безбарьерность.

В работе тематических групп принимают участие представители органов государственной власти, экспертной среды, профильных общественных организаций, благотворительных фондов, бизнеса, а также ученые из разных регионов Украины, у которых есть опыт в обсуждаемых темах.

Аналитическую и техническую поддержку оказывают Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО «Безбарьерность» при содействии проекта ПРООН «Права человека для Украины».

Уже 4 марта проект Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства, сформированный по наработкам экспертных групп, будет представлен на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета Министров Украины.

Затем стартует процесс широкого общественного обсуждения проекта Национальной стратегии безбарьерности, к которому сможет присоединиться каждый.

Финализированный и согласованный со всеми причастными органами государственной власти документ будет передан на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины. Заседание КМУ, на котором планируется утвердить Национальную стратегию создания безбарьерной пространства в Украине, запланировано на середину апреля 2021 года. После этого начнется его полномасштабная реализация.

Пресс-релиз