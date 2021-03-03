Лишь 41% украинцев хорошо относятся к РФ, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской и российской социологическими службами КМИС и «Левада-центр».

Согласно исследованию, 41% украинцев хорошо относятся к России, плохо примерно столько же - 42%. В России хорошо относятся к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с сентябрем 2020 года с стороны укринцев ситуация не изменилась, а вот отношение россиян улучшилось.

За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 года и последних данных февраля 2021) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. Сейчас, второй раз за историю наблюдений, россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 31%, в центре - 35%, на юге - 49%, на востоке - 59%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в западном регионе (52%), меньше всего таких - в восточном регионе (24%).

Опрос также показал, что независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян. Количество украинцев, готовых закрытых границу с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%), а количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).

Киевский международный институт социологии проводил опрос на протяжении 5-7 февраля методом телефонных интервью. Было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма). В выборку не включаются оккупированные территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

«Левада-центр» проводил опрос в период 18-24 февраля среди 1600 человек методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.