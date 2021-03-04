Выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса.

Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тысячи городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Как указывает газета, выборы переносятся на 10-11 октября. Ранее пандемия уже стала причиной переноса выборов. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте прошлого года, был проведен в сентябре.

Напомним, что Правительство Гонконга из-за роста количества больных коронавирусом отложило сентябрьские выборы в Законодательный совет на год.