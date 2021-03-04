Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год санкции против России, введенные из-за ее агрессии в Украине.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на документ в Федеральном реестре США.

В заявлении отмечается, что ситуация вокруг Украины «по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США». Поэтому президент считает, что все ограничения должны остаться и в дальнейшем.

В соответствии с Национальным законом о чрезвычайных ситуациях, Байден продлил санкции на год. Теперь документ передали в Конгресс США на утверждение.

Отмечается, санкции против России из-за ее агрессии в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры заработали 6 марта 2014 года, позже (16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года) санкции расширяли. С момента введения ограничений их ежегодно продлевают на 12 месяцев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.