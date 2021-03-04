По состоянию на 10:00 4 марта в Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на станице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 42939 (+200) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 36 910. Умерло всего от последствий COVID-19 - 801, за сутки - 4.
Напомним, 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 4 марта в Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на станице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 42939 (+200) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 36 910. Умерло всего от последствий COVID-19 - 801, за сутки - 4.
Напомним, 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.