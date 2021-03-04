По состоянию на 10:00 4 марта в Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на станице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 42939 (+200) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 28718 (+128)

Первомайск - 1420 (+18)

Южноукраинск - 1418 (1);

Вознесенск - 1040;

Очаков - 764 (+7)

Арбузинский район - 490;

Баштанский район - 604;

Березанский район - 539 (8);

Братский район - 367;

Березнеговатский район - 270 (+2)

Веселиновский район - 400;

Витовский район - 1585 (+3)

Вознесенский район - 363 (+2)

Врадиевский район - 324 (+1)

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 447;

Казанковский район - 459 (+2)

Кривоозерский район - 289 (+1)

Николаевский район - 603 (+13)

Новобугский район - 384 (8);

Новоодесский район - 942 (+2)

Очаковский район - 363 (+2)

Первомайский район - 500 (+1)

Снигиревский район - 461 (1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 36 910. Умерло всего от последствий COVID-19 - 801, за сутки - 4.

Напомним, 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.