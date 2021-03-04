В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса.
Об этом сообщает «Сегодня».
Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска, сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней. Сейчас больные под наблюдением медиков. Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.
– Относительно «британского», то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют «британским». А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет, - сказала вирусолог Алла Мироненко.
Напомним, 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.
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В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса.
Об этом сообщает «Сегодня».
Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска, сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней. Сейчас больные под наблюдением медиков. Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.
– Относительно «британского», то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют «британским». А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет, - сказала вирусолог Алла Мироненко.
Напомним, 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.