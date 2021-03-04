Вопрос доступности зданий и помещений учреждений здравоохранения для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения — инициатива жены Президента Украины Елены Зеленской. Медицинские учреждения, которые планируют в 2021 году заключить договор с НСЗУ, должны обеспечить физическую доступность к своим зданий, а с теми учреждениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам, НСЗУ не будет заключать договоры. Конечно, из-за этого возникнут неудобства. К этому вопросу необходимо очень ответственно отнестись.

Об этом сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в среду, 3 марта, во время селекторного совещания с городскими, поселковыми, сельскими головами территориальных общин Николаевщины, передают в пресс-службе ОГА.

Как сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев, по состоянию на 25 февраля 2021 года из 81 коммунального учреждения здравоохранения области 77 — готовы заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, получили экспертное заключение, подтверждающее доступность зданий и помещений для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Большинство проблем, указанных в замечаниях и предложениях экспертов, касается оборудования санузлов, подъемников, лифтов и элементов пожарной сигнализации для лиц с особыми потребностями. Указанные проблемы могут решаться при имеющемся целевом финансировании.

По информации учреждений здравоохранения области, сейчас завершаются работы по получению выводов и устранению замечаний экспертов.

Следующим рассмотрен вопрос проведения строительных работ в приемных отделениях опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах и новое строительство, капитальный ремонт, реконструкцию амбулаторий в сельской местности.

«В прошлом году Николаевская область начала реализовывать проект Президента Украины Владимира Зеленского Emergency, который предусматривает реконструкцию приемных отделений. На это были выделены средства. Работы были начаты и, к сожалению, не все завершены. В этом году средств субвенции в областном бюджете не осталось, поэтому задача для органов местного самоуправления завершить соответствующие работы», — отметил заместитель председателя Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Кроме этого, Николаевская облгосадминистрации реализует проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции амбулаторий в сельской местности.

Так, в этом году предусмотрена реконструкция 2 амбулаторий и 8 — новое строительство.

Подытоживая этот вопрос, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рекомендовал предусмотреть на очередной сессии передачу субвенции из местного в областной бюджет Первомайской, Вознесенской, Баштанской городскими общинами на достройку приемных отделений, а Березнеговатской, Мостовской, Каменномостовской, Бугской, Галициновской, Прибужановской и Константиновской общинам на достройку амбулаторий.

Пресс-релиз