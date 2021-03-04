В правительстве планируют оставить тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за 1 кВт⋅ч, при этом не исключают, что в будущем тариф изменится.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 марта на пресс-конференции по поводу года работы правительства, пишет hromadske.

По его словам, сейчас тариф на электроэнергию обсуждают в Министерстве энергетики. Скорее всего, с 1 апреля цена останется на уровне 1,68 грн, но премьер предупреждает, что это не означает, что изменений не будет в будущем.

— Цены меняются. Они могут расти или уменьшаться, любой товар должен иметь рыночную цену, - сказал он.

Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что за электроэнергию должны платить больше те, кто имеют деньги и потребляют больше.

— Они должны платить больше для того, чтобы сбалансировать рынок. Те же, кто платить за электроэнергию и другие энергоресурсы не могут по тем или иным причинам (высокий тариф или рыночный тариф), должны получить поддержку от государства, - сказал премьер.

Напомним, что в Первомайске 10 и 11 января местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Подобные акции протеста накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.