Верховная Рада Украины отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах.
Народные депутаты отклонили два законопроекта, пишет «Новое время».
Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект № 4335−1 поддержали 74 депутата.
Согласно с законопроектом № 4335, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить если:
Предлагалось ввести следующие категории оружия:
Согласно с законопроектом, владельцев оружия хотели обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием.
Также в документе предлагали ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения.
Напомним, что в парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия.
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Верховная Рада Украины отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах.
Народные депутаты отклонили два законопроекта, пишет «Новое время».
Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект № 4335−1 поддержали 74 депутата.
Согласно с законопроектом № 4335, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить если:
Предлагалось ввести следующие категории оружия:
Согласно с законопроектом, владельцев оружия хотели обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием.
Также в документе предлагали ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения.
Напомним, что в парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия.