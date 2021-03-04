Верховная Рада Украины отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах.

Народные депутаты отклонили два законопроекта, пишет «Новое время».

Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект № 4335−1 поддержали 74 депутата.

Согласно с законопроектом № 4335, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить если:

нет медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, что погашена или снята в установленном законом порядке;

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по статьям 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190−195, 203, 203, 204, 204−204.

Предлагалось ввести следующие категории оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Согласно с законопроектом, владельцев оружия хотели обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием.

Также в документе предлагали ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения.

Напомним, что в парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия.