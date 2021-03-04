В КНП «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета завершается реконструкция приемного отделения в рамках программы «Большая стройка». Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 апреля.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, передают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Сейчас строители завершают внутренние отделочные работы. Продолжается обустройство кабинетов для персонала, общемедицинской зоны, палаты временного пребывания больных, изоляторов для пациентов с инфекционными заболеваниями, диагностического блока.

«Также будет обеспечен уединенный въезд и выезд санитарного автотранспорта с территории учреждения, наружное освещение на путях подъезда и подхода», — отметил он.

Игорь Кузьмин рассказал, что приемное отделение будет оснащено современным медицинским оборудованием для того, чтобы пациенты смогли получать качественные диагностические для дальнейшего лечения.

«В рамках проекта Президента Украины «Большая стройка» предусмотрено проведение ремонта и дооснащение приемных отделений шести предприятий здравоохранения Николаевской области», — добавил заместитель председателя Николаевской ОГА.

Пресс-релиз