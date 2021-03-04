Апелляционный суд Киева отклонил запрос об экстрадиции американца, который служил в «Правом секторе» и воевал против боевиков «Д/ЛНР».

Об этом пишет The New York Times.

Американцу Крейгу Лэнгу, ветерану армии и уроженцу Северной Каролины, предъявили обвинение в США в связи с двойным убийством во Флориде, но Украина отказалась выдавать ветерана «Правого Сектора».

Издание отмечает, что такая экстрадиция послужила бы маркером для украинских граждан как потакание российскому агрессору.

Апелляционный суд столицы Украины согласился с адвокатами Крейга Лэнга в том, что, несмотря на обвинение в убийстве, он столкнулся с судебным преследованием в Соединенных Штатах за его военную службу в Украине, таким образом, он имел право на слушание в качестве просителя убежища.

— Не должно быть никакой дискриминации в отношении группы людей по признаку расы, религии, политических или идеологических взглядов», — заявил в интервью адвокат г-на Лэнга Дмитрий Моргун.

30-летний Крейг Лэнг сказал в интервью в офисе своего адвоката в Киеве, что он не придерживается ультраправых взглядов. Он добавил, решил поехать в Украину, чтобы помочь своему союзнику в деле, которое его вдохновляло.

Однако адвокаты американца не уверены, что теперь он вне досягаемости федеральных прокуроров, если прошение на убежище отклонят, Крэйга Лэнга все еще могут экстрадировать в США.

Напомним, Россия отпустила украинского политического заключенного Романа Терновского, осужденного за участие в запрещенной в РФ организации «Правый сектор».