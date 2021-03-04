Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

— Израиль — первая страна мира, которая выходит из коронакризиса. С помощью этого зеленого паспорта (сертификата вакцинации - ред.) вы можете пойти в ресторан, театр, на спортивные мероприятия, — сказал Биньямин Нетаньяху.

По данным министерства здравоохранения Израиля, около 88 процентов жителей страны в возрасте от 50 лет уже сделали прививки от коронавируса или восстановились после болезни.

Нетаньяху выразил надежду на вакцинации всех взрослых израильтян до конца марта и на полную отмену карантина до апреля.

— Израиль был известен как нация стартапов. Отныне он также будет известен как нация вакцинации, — добавил Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что в Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.