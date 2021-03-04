Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Конгресса местных и региональных властей, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента в четверг, 4 марта.

Отмечается, что Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.

Конгресс состоит из Председателя, Президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем Конгресса является Президент Украины, который осуществляет общее руководство его деятельностью, определяет порядок работы и председательствует на заседаниях Конгресса.

В состав Конгресса входят по должности, в частности, руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, руководство Офиса Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы и др.

Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.