Партия «Демократична Сокира» выступила за изменения в Уголовном кодексе, которые отменят наказание изготовление и распространение порнографической продукции.

Об этом идет речь в заявлении «ДемСокири» в официальном Instagram-аккаунте.

Так представители партии отреагировали на то, что жительнице Львова грозит наказание за продажу своих обнаженных фотографий.

«В течение года львовянка продавала фото обнаженной себя. К ней пришла киберполиция. Теперь женщина может сесть на 7 лет. 7 лет по статье 301 УК — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Тем временем за первое избиение супруга в Украине сейчас наказывают админкой: штраф, исправительные работы или до недели в изоляторе. За три избиения обидчику присудят общественные работы до 240 часов, арест до 6 месяцев или заключение до двух лет. За езду пьяным — штраф и, возможно, лишение водительских прав. Бить людей по украинским законам — не такое уж и общественно опасное деяние, чем фоткать роскошницу или сиськи», — заявили в партии.

По словам представителей «ДемСокири» следователи мониторили сеть и увидели, что девушка продает свои фото, после чего пришли с обыском, изъяли компьютеры, карты, фотоаппараты.

«Долбаные эксперты провели экспертизу. Сказали, что фото — это порнография. Весь этот процесс от начала до конца оплатили мы, украинские налогоплательщики. И еще будет суд, за который мы тоже заплатим», — отметили в партии.

«ДемСокира» предложила оставить в статье 301 УК только принуждение или вовлечение несовершеннолетних.

«Мы считаем, что взрослые люди могут снимать на видео свои роскошницы и писюны, сколько пожелают. Они могут показывать эти видео всем взрослым людям, кто по собственной воле захочет смотреть. Могут продавать видео за деньги, если их контент настолько интересный. Извините, но платить из своего кармана за то, что полицейские смотрели порно, а потом решили зайти к случайной девушки с обысками, мы не имеем желания», — резюмировали в партии.

Ранее в Николаеве полицейские задержали троих жителей Ингульского района, которые занимались распространением детской порнографии.