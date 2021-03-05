В эстафете Олимпийского огня в Японии поучаствует старейшая жительница планеты — 118-летняя Канэ Танака.

Об этом пишет CNN.

Женщина пронесет олимпийский факел в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока. Ей предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть из которой ее провезут в кресле-каталке ее родственники. При этом Танака твердо намерена пройти пешком последние метры этой дистанции, чтобы передать огонь следующему участнику эстафеты.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в возрасте 106 лет, а также россиянин Александр Каптаренко, который нес факел на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 года.

118-летняя Танака — старейший человек на земле, ее возраст официально подтвержден. Свой «титул» она получила после смерти в июне 2018 года ее соотечественницы Тие Мияко. Танака дважды победила рак, последний раз — в 101 год. Сейчас женщина живет в доме престарелых в Фукуоке.