Решение приняли 4 марта, оно вошло в силу 5 марта после публикации в Официальном вестнике ЕС.

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В то же время санкции, введенные ЕС в марте 2014 года за ненадлежащее использование государственных фондов Украины или за служебные злоупотребления, которые привели к потере бюджетных фондов Украины, для восьми бывших украинских чиновников продлили еще на год — до 6 марта 2022 года. После этого ЕС ежегодно обновлял санкционный список.

Так, под санкциями остаются: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бизнесмен Сергей Курченко, а также экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Напомним, суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.