Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Об этом сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен, передает Посольство США в Украине.

«Госсекретарь объявил о внесении в санкционный спискок Игоря Коломойского и членов его семьи в соответствии с разделом 7031 © Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касательных программ 2020из-за причастности к значительным случаев коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год», — отмечаеют в посольстве.

Данный закон предполагает запрет на въезд в США для людей, которые причастны к преступлениям, связанными с коррупцией или нарушением прав людей.

Санкции ввели по отношению к Игорю Коломойскому, его супруге Ирины, дочери Анжелики и сына Израиля Цви.

«Хотя эта мера касается действий во время его пребывания в должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему. Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед», — добавили в Посольстве.

Напомним, в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.