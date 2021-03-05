Сегодня, 5 марта, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя Николаевской областной прокуратуры, им стал Владимир Говоруха.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

В частности, Ирина Венедиктова выразила надежду, что совместно с новым руководством прокуратуры Николаевской области удастся добиться большего доверия к органу государственной власти.

— Работы в регионе очень много и основная задача прокуратуры быть эффективной и справедливой, — тем органом, который действенно координирует всю правоохранительную систему и который уважают люди. Для этого надо еще немало сделать и я надеюсь, что мы достигнем общей цели — повышения общественного доверия, ради которого мы начинали реформу нашего учреждения, — сказала Ирина Венедиктова.

Кроме того, она сообщила, что в марте по всей стране начнут работу окружные прокуратуры, которые заменят местные.

— Окружные прокуратуры (находятся, — прим.) в непосредственном контакте с обществом и у них наибольшая нагрузка. Очень важно, чтобы процесс перезагрузки никак не отразился на работе — это масштабные изменения: мы аттестовали всех прокуроров, меняется штатное расписание, создаются новые юрлица. Но государство не должно почувствовать никаких промедлений или пауз в связи с этим переходом, — добавила Генпрокурор.

Справка: Владимир Викторович Говоруха начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал старшим помощником прокурора Московского района Харькова, следователем и старшим следователем этой же прокуратуры. После стал следователем по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Харьковской области, а впоследствии — заместителем начальника этого отдела. Был заместителем прокурора Основянского района Харькова, прокурором Красноградского района Харьковской области, руководителем Первомайской местной прокуратуры Харьковской области. С июля 2020 занимал должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Офиса Генерального прокурора.