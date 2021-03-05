Во время саммита «Крымской платформы», который состоится в Киеве 23 августа в преддверии Дня Независимости, будет представлен украинский и международный план деоккупации полуострова.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

— Мы очень надеемся, что накануне празднования Дня Независимости, когда состоится первый учредительный саммит «Крымской платформы», приедут многие наши партнеры и друзья на уровне глав государств, и мы сможем проговорить и представить украинский и международный план по деоккупации Крыма, - отметил Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что все, что происходит сейчас на территории оккупированного полуострова, включая массовые нарушения прав человека, является прямым нарушением норм международного права. — Мы понимаем, насколько все это трудные вопросы. Но это наша земля, и это наши люди. Мы будем делать все и сколько нужно, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, - сказал он.

Напомним, украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа в Киеве.