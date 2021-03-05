На сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, пишет Украинская правда.

– В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно - патриотические соревнования «Кубок Шухевича».

Депутаты единогласно поддержали инициативу мэра о новом названии стадиона, которую присвоили, «несмотря на мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа».

5 марта 1950 года - день убийства Шухевича. В 2007 году в то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Шухевичу звание Героя Украины с вручением ордена Государства.