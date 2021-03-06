Украина в год пандемии поднялась на 17 позиций в глобальном рейтинге по индексу социального прогресса.

Об этом сообщает Правительственный портал.

— В 2020 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) заняла 63 место со значением индекса 73,38 среди 163 стран. По сравнению с 2019 годом Украина поднялась на 17 позиций с 80 места (значение индекса было 66,97), опередив Шри-Ланку, Македонию, Казахстан, Молдову, Россию, Парагвай, Кабо-Верде, которые годом ранее имели лучшие показатели индекса, чем Украина, — говорится в сообщении.

Среднее значение индекса по всем странами, которые вошли в исследование, - 64,24 балла.

При этом, в 2020 году количество стран, входящих в первые три группы, - с очень высоким качеством жизни, высоким качеством жизни и умеренно высоким качеством жизни - сократилось со 104 до 71. Это произошло в основном из-за пандемии, ухудшения доступа к необходимым медицинским услугам и нагрузки на системы здравоохранения стран. Украина не только осталась в третьей группе, но и улучшила свои результаты.

— Индекс социального прогресса — это попытка продемонстрировать, к чему должны стремиться страны и правительства в дополнение к чисто экономическому росту, чтобы люди чувствовали себя комфортно в своей стране. Важно, что в год пандемии Украина улучшила свои позиции в этом глобальном рейтинге. Это означает, что как минимум на часть вызовов мы реагировали правильно. Отдельно хочу отметить, что среди 15 стран с похожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина заняла 5 место по значению этого индекса, — прокомментировала рейтинг министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Индекс социального прогресса измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 54 индикаторам, сгруппированным по трем направлениям: удовлетворение базовых человеческих потребностей (питание, доступ к воде, электроэнергии, санитария, личная безопасность), обеспечение основ благополучия (здоровье и медицинские услуги, доступ к знаниям, информации и коммуникациям, экология), и обеспечение возможностей для людей (основные права, персональная свобода и свобода выбора, инклюзия, равенство и возможности развития).

Он был разработан под техническим руководством профессора Майкла Портера из гарвардской школы бизнеса и Скотта Стерна из Массачусетского технологического института и ежегодно публикуется некоммерческой организацией Social Progress Imperative.

Ранее Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020).