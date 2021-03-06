Глава Филиппин Родриго Дутерте дал указания вооруженным силам и полиции «убить» всех коммунистических повстанцев в стране.

О грядущем кровопролитии сообщает AlJazeera.

Обращаясь к коммунистическому подполью, заявил, что коммунизм -— безвозвратно устаревшая идеология, даже «Китай и Россия»: теперь все капиталисты».

— Я сказал военным и полиции, что если они окажутся в вооруженном столкновении с коммунистическими повстанцами, убейте их, убедитесь, что вы действительно убили их, и прикончите их, если они живы, — призвал к решительным действиям Родриго Дутерте.

В то же время он обещал им работу, жилье и средства к существованию, если они сдадут запасы оружия.

Издание отмечает, что коммунистические повстанцы борются с правительством Филиппин с 1968 года — это одно из самых продолжительных маоистских восстаний в мире. По данным военных, за последние 53 года в результате восстания погибло более 30 тысяч.

Несколько президентов пытались, но не смогли достичь мирного соглашения с повстанцами, лидер которых Хосе Мария Сисон сейчас находится в изгнании в Нидерландах. Когда он баллотировался в президенты в 2016 году, Родриго Дутерте пообещал, наконец, положить конец восстанию путем мирных переговоров. Однако вскоре передумал и в 2017 году отменил мирный процесс, а позже подписал прокламацию, в которой коммунистические боевики были названы «террористами».

Он также побуждал правительственные силы стрелять в гениталии женщин-повстанцев в качестве наказания и предлагал награду за каждого убитого повстанца. Позже в 2018 году президент сформировал специальную группу по борьбе с коммунизмом, чтобы преследовать повстанцев и их сторонников.

В последние месяцы в стране наблюдается разгул насилия. Несколько активистов, юристов и врачей были убиты неизвестными боевиками после того, как они были отмечены публично и в социальных сетях как сторонники коммунистов и активные коммунистические повстанцы.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за изменение названия страны на Магарлика, чтобы избавиться от колониального прошлого.