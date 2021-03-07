Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico, передает Hromadske.

В частности, один из бывших советников экс-президента, который захотел остаться анонимным, рассказал, что Дональд Трамп остается преданным Республиканской партии, однако «ни друзьям, ни врагам не позволяет использовать свое имя без его разрешения».

Издание отмечает, что Трамп был в ярости от того, что его имя используют организации, которые проводят кампанию по сбору средств республиканцам, проголосовавшим за его импичмент.

— Трамп, который нажил себе состояние на лицензировании, всегда чутко относился к тому, как его имя используют для сбора средств и поддержки членов партии, даже находясь на должности президента, ㅡ пишет Politico.

Ранее Reuters сообщало, что республиканцы якобы хотят создать новую правоцентристскую партию, которая отделится от Республиканской и будет работать в обратном к политике Трампа направлении.

К обсуждению такого предложения присоединились бывшие избранные республиканцы, чиновники администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего, администрации самого Трампа, а также политтехнологи и другие представители партии.

Бывшие чиновники обеспокоены властью Дональда Трампа над Республиканской партией и тем, как он постепенно меняет вектор ее политики.

Предложение отделиться от Трампа звучало на фоне его второго импичмента, за который проголосовали даже десять его однопартийцев, что является рекордом для обычно единодушной Республиканской партии.

В частности, экс-президента обвиняли в подстрекательстве к мятежу, из-за чего 6 января сотни его сторонников прорвалисьчерез полицейский кордон в здание Капитолия. Однако, как и во время первого импичмента, Трампа не смогли признать виновным.