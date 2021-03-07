Все эти проблемы привели к ограничениям подачи воды населению, в частности в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Бахчисарайском районе.

«Чиновники» аннексированного Крыма рассчитывали, что большое количество снега, который выпал недавно на полуострове, позволит пополнить водохранилища, но их надежды не оправдалась — принципиально осадки ситуацию не изменили, отмечают «Крым.Реалии».

После аннексии Украина перекрыла канал, по которому вода из материковой части попадала на полуостров. Этим обеспечивали до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. Поэтому с 7 сентября части населения начали подавать воду строго по часам. 19 сентября оккупационная власть анонсировала ограничения подачи воды в ряде населенных пунктов еще и на южном побережье полуострова.

Украинские власти подчеркивают, что согласно международному праву оккупационная власть несет полную ответственность за водоснабжение и обеспечение населения этой территории другими ресурсами.

Так называемый глава Крыма требовал возбудить в РФ уголовные дела против тех, кто перекрыл Северо-Крымский канал. В то же время представительство президента Украины в Крыму отбросиловсе обвинения, напомнив, что полную ответственность несет оккупационная власть.