В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии проходит референдум, среди вопросов которого есть «запрет скрывать лица в общественных местах». По последним данным, запрет поддерживает 54% избирателей.

Об этом передает LB.ua.

Предлагается ввести общенациональный запрет на никабы, паранджу, «палестинские платки» и другие формы одежды, позволяющие скрывать лицо. Запрет также касается и футбольных фанатов и радикалов, которые прячут лица во время демонстраций.

Отметим, единства по этому вопросу нет даже среди местных мусульман.

Главным аргументом сторонников инициативы является то, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба их ограничивает. Запрет должен также укрепить общественный порядок в стране, важен и аргумент о борьбе с терроризмом.

В то же время оппоненты заявляют, что ношение никаба лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и стадионы. Исключений для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не будет.

Парламентское большинство, которое отклонило такой запрет, подготовило свое контрпредложение, ослабляющее требования вышеуказанной инициативы. Предлагается запретить сокрытие лица только в случае, если представители власти хотят идентифицировать личность, в том числе в общественном транспорте.

«Уже завтра народ Швейцарии окончательно ответит на вопрос, хочет ли он присоединиться к другим пяти европейским странам, таким, как Франция, Бельгия, Австрия, Болгария и Дания, где уже запретили ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах», - говорится в сообщении.

Отметим, накануне референдума в Женеве прошли протесты противников запрета.