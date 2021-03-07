На оккупированной территории Грузии местное «следствие» выдвинуло бывшему помощнику главы «Республики Абхазия» и боевику вооруженной группировки «ДНР» Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

О задержании (которое состоялось 4 марта) своего клиента журналистам рассказал адвокат Авидзбы.

Кроме Авидзбы, были задержаны еще 5 человек, по словам его жены, это «близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать» за русский мир «в Донбассе». За незаконное хранение оружия указанным лицам грозит до шести лет лишения свободы.

«МВД Абхазии» ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Ахре Авиздба в прошлом был командиром батальона «Пятнашка» в контролируемой Россией группировке боевиков «ДНР», известный под позывным «Абхаз». Имеет российское гражданство, как и большая часть жителей непризнанной «Республики Абхазия».

Боевики из ОРДЛО за участие в боях против Вооруженных сил Украины присвоили Авидзбе звание «герой ДНР».