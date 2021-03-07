В 2020 году женщины занимали 33% мест в национальных парламентах ЕС и 33% были членами правительства.

Такие данные 7 марта обнародовал Евростат, пишет Европейская правда.

Доля женщин в национальных парламентах возросла с 2004 года, когда женщины составляли около одной пятой (21%) членов.

Хотя доля «женских» мест существенно отличается в разных странах ЕС, ни в одной стране ЕС количество женщин в парламенте не превышает количество мужчин.

В 2020 году самая высокая доля женщин-членов в национальных парламентах была зафиксирована в Швеции, где женщины составляли почти половину парламентариев (около 50%). За Швецией шли Финляндия (46%), Бельгия (43%) и Испания (42%)

Самые низкие доли были зафиксированы в Венгрии и на Мальте (по 13%).

За последние годы доля женщин-членов правительства (старшие и младшие министры) в ЕС также увеличилось: с 20% в 2004 году до 33% в 2020 году.

В 2020 году Финляндия имела самую высокую долю женщин-членов в правительстве (55%). За Финляндией шли Австрия (53%), Швеция (52%), Франция (51%) и Бельгия (50%).

Самые низкие доли были зарегистрированы на Мальте (8%), в Греции (11%) и в Эстонии (13%).

Количество женщин-президентов и премьер-министров в ЕС также увеличилось с 2004 года. Сегодня четыре из 27 глав правительств - женщины, тогда как в 2004 году их не было.

За этот период никогда не было больше четырех женщин-президентов или премьер-министров одновременно.