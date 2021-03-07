Белорусский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что Крым должен быть украинским не только де-юре, но и де-факто.

Источник: ответ Тихановского на вопрос «Чей Крым?» читателя своего телеграм-канала «Страна для жизни».

— То, что в Беларуси транслируются российские каналы – это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским, - сказал он..

Сергей Тихановский — белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов «Страна для жизни», оппозиционный политик. На выборах президента Беларуси 2020 года выдвигал свою кандидатуру, но ЦИК страны отказала ему в регистрации. Тогда его жена, Светлана Тихановская, подала свои документы на регистрацию в кандидаты и была зарегистрирована.

В мае 2020 года Тихановского задержали, он находится в СИЗО в Минске. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, а среди которых «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

По официальным данным, выборы президента Беларуси выиграл Александр Лукашенко, однако есть данные о многочисленных фальсификациях, белорусская оппозиция заявляет о победе Тихановской. Она была вынуждена выехать в Литву.