Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал политику ЕС из-за процедуры приобретения вакцин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Саули Ниинисте раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет вакцины в ЕС.

Он заявил, что ЕМА сильно отстает от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Последнюю США разрешили использовать с 27 февраля, а Евроагентство должно принять решение по ним до 11 марта, добавил Саули Ниинисте.

— Какие вакцины были заказаны и обязательства были взяты? Нет сомнений, что они должны были добиться большего успеха в этом. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС, в получении вакцины для себя, - сказал финский президент.

СаулиНиинисте назвал интересной идею возможности закупки вакцины Финляндией самостоятельно.

— Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь, - сказал он.

На вопрос, попытается ли Финляндия получить вакцины вне процесса утверждения ЕС, прямо он не ответил: «Все возможности нужно оценить открыто».

Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии в феврале, подтверждено уже в двух человек.

В Финляндии зафиксировали 62 063 случаев инфицирования коронавирусом, 767 больных умерли, 46 000 - выздоровели.